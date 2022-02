Giovane ucciso a colpi pistola ad Agrigento, fermato il padre

PALERMO – I carabinieri hanno fermato il padre del giovane ucciso a Raffadali, in provincia di Agrigento, con nove colpi di pistola. La vittima si chiamava Vincenzo Gabriele Rampello. Il padre, poliziotto in servizio a Catania, è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi da Raffadali su un pullman. L’omicidio è avvenuto in piazza Progresso, a pochi passi dalla sede del Comune di Raffadali, dove è attivo un sistema di telecamere di sorveglianza.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite tra padre e figlio. Il poliziotto avrebbe tirato fuori la pistola sparando nove colpi contro il figlio. Dopo l’omicidio, l’uomo si è diretto verso la fermata dell’autobus e qui è stato raggiunto dai carabinieri.

