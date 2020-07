Giovani di Confindustria al governo “Basta annunci mirabolanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo fermarci al concetto di confini, vogliamo lavorare in un mercato libero e portare le nostre eccellenze in ogni angolo del mondo. L’Unione europea deve darci la forza di competere con accordi più ambiziosi. Ci attende un crollo del PIL intorno al 9%, saranno mesi e anni complicati, non ci possiamo permettere di vedere il nostro Paese governato da annunci mirabolanti”. Queste le parole di Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria in apertura del Convegno sulle 3R: Ripartenza, Responsabilità e Resilienza. “Diciamo a chi governa – ha detto il neo presidente dei giovani industriali – di uscire dai palazzi e di venire a scrivere le norme all’interno delle nostre aziende.

