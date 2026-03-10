giovani,-magatti-(unicat):-“una-ricerca-che-evidenzia-il-loro-potenziale”’

martedì, 10 Marzo , 26
(Adnkronos) – “Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma anche pieno di problemi. Questa generazione chiede, forse troppo a bassa voce, un cambiamento, e si ritrova a combattere sia con sé stessa sia con adulti che hanno creato un mondo troppo complicato”. È quanto riferito da Mauro Magatti, professore di Sociologia dell’università Cattolica di Milano, intervenuto a Roma alla presentazione dei risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio permanente di Fondazione Unhate sulla condizione giovanile in Italia: “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione”, uno studio sulla fragilità degli italiani tra i 13 e i 24 anni. 

  

Poi aggiunge: “Dobbiamo creare le condizioni idonee per far sì che questo potenziale nascosto emerga, un potenziale messo in evidenza proprio dalla ricerca. I numeri dicono che un giovane su cinque fa un percorso positivo nella propria adolescenza, ma anche che uno su quattro vive una situazione di blocco, di chiusura, di rifiuto. Ecco, dobbiamo mettere in campo azioni dentro i territori che invertano questa tendenza, portando a crescere la percentuale di giovani che vivono la potenziale apertura come un vero processo di attivazione”. 

