Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker e Striscia la notizia | Video Mediaset

La trasmissione di Canale 5 Striscia la notizia ha mandato in onda – nella puntata di mercoledì 6 maggio 2020 – un video messaggio inviato da Giovanna Botteri che chiude definitivamente le assurde polemiche seguite alla messa in onda del servizio del 28 aprile scorso. La Botteri ha dichiarato: “Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti». Eccovi il Video Mediaset completo con le dichiarazioni della nota giornalista di Rai 1 che lavora come inviata in Cina.

