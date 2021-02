Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5: per i postumi del Covid-19 non sarà all’Isola dei Famosi | Video Mediaset

Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5 ha spiegato perché non sarà all’Isola dei Famosi. Il conduttore ed opinionista di Barbara d’Urso ha parlato di cosa ha scoperto in questi giorni proprio a causa della visita medica fatta per il reality. A quanto pare il Covid-19 ha lasciato diversi segni sui suoi polmoni. Ciacci era risultato positivo alcuni mesi fa. Aveva contratto il virus in forma lieve e non aveva avuto bisogno di recarsi in ospedale. Nonostante ciò le conseguenze sui polmoni sono ancora rilevanti nonostante sia negativo da molto tempo. Per questo motivo i medici hanno escluso la sua partecipazione dal reality. Ecco il video Mediaset con le dichiarazioni di Ciacci.

