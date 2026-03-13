giovanni-palermo-legal-advisor-per-la-camera-di-commercio-italiana-negli-emirati

Studio legale tra i primi ad ottenere accreditamento ufficiale, rivoluzione nell’assistenza alle imprese

Il mercato dell’internazionalizzazione d’impresa presenta ancora oggi ostacoli significativi per le PMI italiane, che spesso si trovano impreparate di fronte alla complessità normativa e burocratica dei mercati esteri. Secondo i dati Istat, le esportazioni italiane hanno registrato una lieve flessione dello 0,4% nel 2025, evidenziando le difficoltà strutturali che molte aziende incontrano nell’espansione internazionale.

Ciononostante, i dati confermano l’importanza strategica degli Emirati per l’export italiano: secondo le statistiche più recenti, l’export italiano negli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto un valore di 4,3 miliardi di euro, registrando un incremento significativo del 24,7%. Questo trend positivo evidenzia le potenzialità di un mercato che richiede però competenze specialistiche per usufruire al meglio delle sue potenzialità.

In questo scenario, emerge un nome promettente: Giovanni Palermo, giovane avvocato che ha ottenuto l’accreditamento ufficiale come Legal Advisor per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un accreditamento qualificante, che apre nuove prospettive per l’accompagnamento delle imprese italiane verso i mercati del Golfo.

“Un conto è muoversi all’interno del mercato europeo, regolato da normative condivise tra i Paesi membri, e un altro è affacciarsi su un mercato internazionale che possiede regole diverse, per molti versi distanti dal nostro diritto commerciale, come nel caso dei Paesi arabi”.

“L’internazionalizzazione non è solo una questione commerciale”, spiega Giovanni Palermo.

“È una sfida complessa che richiede soluzioni multidisciplinari. Nessun professionista, da solo, può rispondere a tutte le esigenze di un’impresa moderna.”

“L’avvocato d’impresa – continua Palermo – non può più limitarsi a fornire una consulenza dall’aspetto strettamente giuridico: il suo apporto deve essere trasversale e proattivo.”

Da qui nasce l’intuizione di creare “Quinta Dimensione Studio”, uno studio professionale multidisciplinare, come centro unico di riferimento per l’imprenditore.

L’esperienza di Quinta Dimensione dimostra come l’innovazione nell’organizzazione professionale possa creare valore aggiunto per le imprese. Con un team di 15 professionisti organizzati in dipartimenti specializzati, lo studio ha saputo costruire un modello che va oltre i confini tradizionali della consulenza legale, abbracciando una visione olistica del supporto al cliente.

La particolarità del team, il cui comparto legale è gestito personalmente da Giovanni Palermo, è l’aver ideato un metodo di risoluzione delle problematiche innovativo e multidisciplinare, che consente la definizione rapida ed economica delle questioni.

“La caratteristica del mio studio sta nell’essere un team integrato composto da avvocati, ingegneri, architetti, broker e commercialisti, in grado di offrire risposte rapide, complete e coordinate. La presenza di più figure professionali all’interno dello stesso Studio permette di affrontare i problemi dell’impresa da ogni angolazione: legale, fiscale, tecnica, organizzativa: una plurisettorialità in netto contrasto con la tendenza alla iperspecializzazione monosettoriale degli studi legali italiani”.

L’approccio multidisciplinare di Quinta Dimensione rappresenta una risposta alle esigenze di un mercato sempre più articolato e globalizzato.

Questo modello innovativo si inserisce in un contesto dove il 64% degli avvocati in Italia opera come titolare di uno studio legale, ma la maggior parte di questi mantiene un approccio mono-settoriale.

L’accreditamento di Giovanni Palermo presso la Camera di Commercio Italiana per gli Emirati rappresenta un riconoscimento della validità di questo approccio integrato.

Le Camere di Commercio italiane per l’estero sono Enti riconosciuti dal Ministero che fungono da ponte per le imprese che vogliono delocalizzare o entrare in nuovi mercati esteri, offrendo servizi specializzati per navigare le complessità normative e culturali dei mercati di destinazione.

L’accreditamento rappresenta una garanzia di qualità e competenza che facilita l’accesso delle imprese italiane al mercato arabo, uno dei mercati più dinamici e promettenti del panorama internazionale, e può rappresentare un’opportunità di crescita per l’intero ecosistema delle PMI italiane.