Giovanni Saccà e Sevika Pagano si sfidano a All together now 2. Nella semifinale di stasera, giovedì 26 dicembre 2019, i due concorrenti hanno affrontato la sfida diretta della puntata contendendosi un posto per la finale del 2 gennaio 2020. Il ragazzo ha interpretato a modo suo la canzone di Andrea Bocelli, “La luna che non c’è”. La ragazza, invece, non ha convinto più di tanto i giudici, proponendo loro “Comunque andare” di Alessandra Amoroso. I video da Mediaset Play con le due esibizioni.

