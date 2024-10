Giovedì a Padova il forum ‘Mercintreno’: apre l’evento il ministro Salvini

PADOVA – Le future politiche europee, lo sviluppo dei territori e la sostenibilità degli strumenti innovativi. Sono i temi al centro, giovedì 10 ottobre, della XVI edizione di ‘Mercintreno’, il Forum del trasporto ferroviario delle merci che quest’anno si svolge presso la Green Logistics Expo di Padova (in Fiera, via Niccolò Tommaseo 59), che ha collocato proprio il trasporto ferroviario merci al centro di un percorso di sviluppo dei territori. Un appuntamento che sarà aperto alle ore 9.30 nella sala Plenaria Padiglione 8 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con a seguire gli interventi del presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, e del direttore della Direzione generale per la Sicurezza delle ferrovie dell’Ansfisa, Pierluigi Navone.

Più di 40 stakeholders nazionali e internazionali si alterneranno per discutere del futuro del trasporto ferroviario delle merci, confermati gli interventi in rappresentanza delle Istituzioni europee, nazionali e regionali. Il confronto verterà sulle questioni più urgenti per un immediato rilancio del trasporto ferroviario delle merci, adeguato all’attuale scenario logistico ferroviario europeo e nazionale. “Spostando il Forum per la prima volta da Roma a Padova abbiamo voluto lanciare un segnale strategico sull’importanza dei territori- commenta la presidente del Forum, Annita Serio- perché è lungo la Penisola italiana che i treni merci partono e arrivano, generando un impatto sociale ed economico produttivo nei territori che attraversano”.

L’iniziativa ha ottenuto i patrocini del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). Il Patrocinio è stato concesso anche dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il ministro Gilberto Pichetto Fratin invierà una lettera di saluto al settore. Il programma completo dell’iniziativa è disponibile sul sito www.mercintreno.it.

