Giovedix, giro del mondo letterario a teatro con Gioele Dix

Declinato al femminile: 7 autrici nate nel secolo scorso

Milano, 7 ott. (askanews) – Appuntamento di Giovedix per un viaggio attraverso la letteratura internazionale: Gioele Dix torna per sette volte al Franco Parenti di Milano, dove questo tipo di spettacolo letterario è nato e ha ottenuto un successo sempre maggiore negli anni.

Con il suo stile fatto di sorprese e curiosità, di leggerezza e profondità, Gioele Dix si immerge nella materia letteraria in modo coinvolgente: come un amico di buone letture che andiamo a trovare per ascoltare le sue impressioni sull’ultimo libro che ha letto.

Durante questi incontri, legge, interpreta, commenta e diverte, stimolando curiosità, riflessioni e connessioni. Un italiano nel mondo della letteratura. E il viaggio letterario di questa stagione è declinato al femminile: sette autrici nate nel secolo scorso, tutte con vite ricchissime e rappresentative degli anni travagliati da cui proveniamo.

Giovedì 10 Ottobre Nora EPHRON ( 1941-2012 ) Il collo mi fa impazzire (I feel bad about my neck, 2006) Autrice, regista e giornalista statunitense, molto amata nel mondo cinematografico hollywoodiano, fu autrice di alcune delle commedie romantiche di maggior successo degli anni ’80 e ’90 tra cui Harry ti presento Sally e C’è posta per te. Estremamente legata alla cultura ebraica da cui proveniva, travasa nella raccolta di saggi brillanti Il collo mi fa impazzire, una serie di considerazioni di irresistibile comicità sulla femminilità e l’età che avanza-

Giovedì 7 Novembre Alice MUNRO ( 1931-2024) Troppa felicità ( Too much Happiness, 2009) Canadese, vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2013, è considerata una delle grandi maestre delle short stories. I suoi personaggi, spesso abitanti di piccole città dell’Ontario, si confrontano con situazioni che, come è stato scritto nel necrologio della scrittrice sul New York Times, “rendono il fantastico quasi un’evenienza quotidiana” Troppa Felicità, raccolta di dieci folgoranti racconti del 2009, ci mette in contatto con le vite di dieci personaggi, resi indimenticabili dallo sguardo di Alice Munro.

Giovedì 12 dicembre Lydia FLEM ( 1952) Come ho svuotato la casa dei miei genitori ( Comment j’ai vidé la maison de mes parents, 2004) Psicanalista, autrice e fotografa, figlia di madre tedesca e padre russo, nasce e vive in Belgio. Raggiunge un grande successo con il suo libro La vita quotidiana di Freud e dei suoi pazienti, del 1986. La sua trilogia familiare – di cui Come ho svuotato la casa dei miei genitori costituisce la prima parte, ha attirato un vasto pubblico internazionale. In questo breve racconto Lydia Flem affronta il tema del lutto attraverso l’esperienza traumatica dello svuotamento della casa dei genitori scomparsi. Gli oggetti, insignificanti o carichi di memoria, ci ricordano come era la vita dei defunti, ormai ridotta a poche tracce materiali, spesso irrisorie, un mestolo, una scatola di fiammiferi, un calice. Tra pietà, rabbia, desiderio di conservare, bisogno di distruggere, il lavoro del lutto si costruisce pian piano e, alla fine, attraverso un percorso di lacrime e risate, fa tornare alla vita.

Giovedì 23 Gennaio Kressmann TAYLOR (1903-1996) Destinatario sconosciuto (Address Unknown, 1938) L’autrice statunitense lega il suo nome alla fama del suo libro Destinatario Sconosciuto, che ebbe una vicenda singolare, diventando molto noto solo sessant’anni dopo la sua pubblicazione, tre anni dopo la morte della scrittrice. Il libro racconta con modalità epistolare il rapporto tra due amici tedeschi, uno ebreo e residente negli Stati Uniti ed uno cristiano che vive in Germania negli anni cruciali che corrono tra il 1932 e 1934. Il meccanismo narrativo geniale e perfetto, che trasformerà in modo inatteso il rapporto tra i due amici, ha ispirato film e spettacoli teatrali in tutto il mondo.

Giovedì 13 febbraio Oriana FALLACI ( 1929-2006) Lettera a un bambino mai nato, 1975 Una delle figure centrali e più controverse del dibattito culturale italiano del XX secolo, Oriana Fallaci, fiorentina, incarnò un modello femminile moderno e indipendente, nuovo per l’ Italia di quegli anni. Partigiana, giornalista di livello internazionale e autrice appassionata. ebbe una vita ricca di eventi e avventure, seguendo da inviata la guerra del Vietnam e quella del Golfo, venendo gravemente ferita negli scontri di piazza a Città del Messico e intervistando le più grandi personalità mondiali a partire dagli anni 70. Lettera a un bambino mai nato, fu un best-seller non solo nazionale e affrontò in prima persona il tema dell’aborto e del ruolo della donna nella società.

Giovedì 13 marzo Almudena GRANDES (1960-2021) Modelli di donna ( Modelos de mujer, 1996) Madrilena, considerata una delle più importanti narratrici iberiche di sempre, Almudena Grandes era un’appassionata attivista sociale, donna di sinistra e femminista, autrice di libri e racconti molto amati – tra cui Le età di Lulu – che spesso furono scelti per farne opere cinematografiche. Modelli di donna è una raccolta di sette storie di donne che in periodi e circostanze diverse si trovano ad affrontare eventi straordinari.

Giovedì 10 aprile Dorothy PARKER ( 1893-1967) Tanto vale vivere Protagonista dei salotti newyorchesi tra le due guerre, è stata considerata una delle donne più brillanti, e dalla lingua più affilata, della sua generazione. Figlia di un ramo cadetto dei Rotschild, fu giornalista acutissima per Vogue, Vanity Fair e per The New Yorker. Ebbe grande successo a Hollywood come sceneggiatrice e fu candidata agli Oscar per “È nata una stella”. Autrice di racconti folgoranti e poesie molto citate, Tanto Vale Vivere raccoglie la gran parte dei suoi racconti brevi, mentre il titolo riprende una sua poesia, Résumé: “I rasoi fanno male; i fiumi sono umidi; l’acido macchia; i farmaci danno i crampi. Le pistole sono illegali; i cappi cedono; il gas ha un odore terribile. Tanto vale vivere…”. Entrata nelle famigerate liste di proscrizione del maccartismo per le sue posizioni progressiste, morì sola e in estrema povertà lasciando tutti i diritti delle sue opere a Martin Luther King.

