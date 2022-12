Gira in centro con mitragliatrice finta, fermato morde i poliziotti

GENOVA – Girava per il centro di Chiavari con una serie di tubi neri assemblati in modo da assomigliare a una mitragliatrice, con cui molestava i passanti. Un uomo di 33 anni è stato fermato ieri dalla Polizia in servizio nella cittadina genovese della riviera di levante. In evidente stato confusionale, l’uomo è stato accompagnato in commissariato, dove ha iniziato a scalciare con violenza e mordere gli agenti, ferendoli.

Il 33enne si è anche scagliato contro la volante, danneggiando il parabrezza. E’ stato, quindi, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. Stamattina il processo per direttissima.

