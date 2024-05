giro-d’italia-2024,-oggi-sesta-tappa:-orario,-come-vederla-in-tv-e-streaming

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2024 oggi affronta la sesta tappa, la Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme di 180 km. La frazione del 9 maggio 2024, in diretta tv e streaming, prevede per il gruppo guidato dalla maglia rosa Tadej Pogacar un programma con tratti sterrati. Sono 3 i settori speciali, per circa 12 km complessivi. I primi due tratti sterrati fanno parte del percorso della Strade Bianche, il terzo è inedito. Riflettori ovviamente puntati su Pogacar, che nell’ultima Strade Bianche ha demolito la concorrenza con una fuga di 80 km.

I primi 70 km della giornata sono una sorta di riscaldamento: tutta pianura, senza sussulti. Il copione comincia a cambiare con l’ascesa verso Volterra, con il Gran premio della montagna di quarta categoria. La tappa diventa una successione di mini-strappi fino al settore sterrato di Vidritta che sfocia nel tratto di Bagnaia, dove le pendenze aumentano fino al 15% e la selezione diventa inevitabile. Il percorso rimane decisamente vivace e a Serre di Rapopiano, a circa 5 km dal traguardo, con pendenze fino al 20% c’è la chance di fare la differenza prima dell’arrivo in salita.

La sesta tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro e in streaming. La Rai racconterà la giornata della seconda tappa in chiaro ogni giorno di gara. La giornata televisiva comincerà con un’ora di ‘Giro Mattina’ su Rai Sport HD, che proporrà poi ‘Prima diretta’ per seguire il momento della partenza della tappa, in programma oggi alle 12.45, fino alle 14.

Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con ‘Giro in Diretta’ fino alle 16:15 e ‘Giro all’Arrivo’ immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto tra le 17.00 e le 17.30 circa. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Il Giro può essere visto anche su Eurosport 1 HD e in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.