giro-d’italia-2026-al-via,-si-parte-dalla-bulgaria:-la-tappa-di-oggi

(Adnkronos) – Al via oggi, venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026. A ospitare la prima tappa quest’anno è la Bulgaria, scelta per ospitare la grande partenza della corsa rosa. Saranno 184 gli atleti, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del grande arrivo per il quarto anno consecutivo

Oggi si parte da Nessebar per arrivare a Burgas: 147 km con 500 m di dislivello. Si tratta di una tappa pianeggiante con brevissimi saliscendi concentrati nel circuito di 22 km che verrà percorso due volte circa a metà tappa. Il percorso segue la costa e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol dove si affronteranno dieci giri in un veloce circuito caratterizzato da brevi ondulazioni di cui Cape Agalina costituisce GPM (due passaggi). Rientro a Burgas sempre lungo la costa su strada a scorrimento e arrivo in centro.

Gli ultimi km saranno su strade larghe e prevalentemente rettilinee. Ultimo chilometro leggermente a salire, ultima curva a 300 m, arrivo su asfalto larghezza 8 m.

– Prima tappa: Nesebăr – Burgas

– Seconda tappa: Burgas – Valiko Tarnovo

– Terza tappa: Plovdiv – Sofia

– Quarta tappa: Catanzaro – Cosenza

– Quinta tappa: Praia a Mare – Potenza

– Sesta tappa: Paestum – Napoli

– Settima tappa: Formia-Blockhaus

– Ottava tappa: Chieti-Fermo

– Nona tappa: Cervia-Corno alle Scale

– Decima tappa: Viareggio-Massa

– Undicesima tappa: Porcari-Chiavari

– Dodicesima tappa: Imperia-Novi Ligure

– Tredicesima tappa: Alessandria-Verbania

– Quattordicesima tappa: Aosta-Pila

– Quindicesima tappa: Voghera-Milano

– Sedicesima tappa: Bellinzona-Carì

– Diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo

– Diciottesima tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo

– Diciannovesima tappa: Feltre-Alleghe

– Ventesima tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo

– Ventunesima tappa: Roma-Roma

Sono 184 gli atleti, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del Grande Arrivo per il quarto anno consecutivo. Fari puntati sulla prima partecipazione del danese Jonas Vingegaard che, dopo dopo i successi in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta a España dello scorso anno, cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri. Il Team Visma | Lease a Bike, a segno in due delle ultime tre edizioni della Corsa Rosa, schiererà anche Sepp Kuss, trionfatore della Vuelta a España 2023. Tra i principali rivali di Vingegaard figurano i due capitani della Red Bull – Bora – Hansgrohe, il vincitore dell’edizione 2022 Jai Hindley e l’azzurro Giulio Pellizzari, oltre ad Adam Yates, recente vincitore di O Gran Camiño e leader di una UAE Team Emirates XRG. La formazione emiratina potrà anche contare su Jay Vine, vincitore del Tour Down Under, e sul giovane Jan Christen, tra i candidati alla Maglia Bianca.

Gli ex vincitori al via sono due: Egan Bernal, trionfatore nel 2021, sarà ai nastri della partenza della Corsa Rosa per la terza volta, guidando una Netcompany Ineos molto ambiziosa e rinforzata dall’olandese Thymen Arensman. Tra gli uomini di classifica spiccano inoltre Derek Gee, quarto nel 2025, Damiano Caruso, secondo nel 2021 e top-5 nel 2025, Felix Gall, al ritorno dopo quattro anni, Ben O’Connor, quarto nel 2024, ed Enric Mas, al debutto, supportato da Einer Rubio. Tra gli scalatori, con ambizioni di tappe e un occhio verso la Maglia Azzurra, figurano Giulio Ciccone, Michael Storer, Santiago Buitrago, Javier Romo, Juan Pedro Lopez, Chris Harper, Lennert Van Eetvelt, Marc Soler, Filippo Zana, Andreas Leknessund, Wout Poels, Harold Lopez, Warren Barguil e Alessandro Pinarello. Ricchissimo anche il parterre dei velocisti. L’uomo da battere sarà Jonathan Milan, già a quota sei vittorie nel 2026 e detentore di uno speciale primato: nei tre Grandi Giri disputati ha sempre conquistato la classifica a punti.

I principali rivali saranno Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann e i giovani Tobias Lund Andresen, Paul Magnier e Arnaud De Lie. Al via anche Casper Van Uden, Ethan Vernon, Lukas Kubis, Erlend Blikra, Orluis Aular e, tra gli italiani, Matteo Malucelli, Matteo Moschetti, Luca Mozzato, Giovanni Lonardi ed Enrico Zanoncello. Con sette successi al Giro d’Italia, Filippo Ganna è il corridore più vincente tra gli iscritti. Il piemontese, motivato anche dall’arrivo a Verbania, sua città natale, è il favorito per la cronometro Viareggio–Massa. Tra i suoi principali rivali Alec Segaert, Rémi Cavagna, Magnus Sheffield e Matteo Sobrero. Numerosi anche i candidati ai successi di tappa: da Jasper Stuyven, reduce dal podio alla Parigi-Roubaix, a Christian Scaroni, già vincitore di tappa nel 2025 e autore di tre successi nel 2026. Possibili protagonisti anche Iván García Cortina, Michael Valgren, Corbin Strong, Jhonatan Narváez, António Morgado, Andrea Vendrame, Alberto Bettiol e Diego Ulissi.

In tv, il Giro d’Italia troverà ampio spazio sulla Rai in chiaro.La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di “Giro Mattina” su Rai Sport HD, programma che comprenderà la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara. Sullo stesso canale ci sarà “Prima Diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14. La Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo.

Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport HD il “TGiro”, a partire dalle 20, con interviste, cronaca e commenti, e “Ri-Giro”, alle 00:00, in cui gli appassionati più irriducibili verranno presi per mano nella ricostruzione momento per momento delle fasi salienti della tappa. Inoltre, la corsa sarà trasmessa in diretta integrale anche su Eurosport e sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max.