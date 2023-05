Giro d’Italia: a Roma Ryder Cup, Family Ride e Giroland

Ultima tappa il 28 maggio, tutte le iniziative collaterali

Roma, 24 mag. (askanews) – Il grande arrivo del Giro d’Italia 106 si avvicina e Roma si sta organizzando per accoglierlo al meglio, con tante iniziative collaterali che coinvolgeranno il popolo della Capitale, includendo turisti e appassionati che accorreranno per assistere all’ultimo atto della Corsa Rosa. La Giro d’Italia – Family Ride è un evento gratuito aperto a tutta la famiglia, adulti e bambini, desiderosi di trascorrere una giornata all’insegna dello sport pedalando per le strade del centro di una delle città più belle al mondo. L’evento, organizzato da Roma Capitale e RCS Sports & Events, in partnership con Decathlon, si svolgerà domenica 28 maggio in occasione del Grande Arrivo e conta già con oltre 3500 iscritti. La pedalata non competitiva partirà alle 9.45 dall’arco rosa del Giro d’Italia posizionato in via dei Fori Imperiali, nello stesso punto in cui è previsto l’arrivo dopo un tragitto di 6.8 chilometri interamente chiusi al traffico per le strade cittadine della capitale. Decathlon, il technical partner dell’evento, offrirà una t-shirt rosa a tutti i partecipanti Il villaggio Giroland sarà aperto in Piazza del Popolo sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo della Carovana del Giro, previsto sabato sera alle ore 21 e replicato nel pomeriggio di domenica. Oltre a Giroland, Roma accoglierà anche il Giro-E, il cui arrivo è previsto per le ore 15, e il suo Green Fun Village, ricco di stand dedicati al mondo della sostenibilità. Il Green Fun Village verrà allestito in Lungotevere Castello nei pressi di Castel Sant’Angelo dalle 10 di domenica 28 maggio.

Sabato 27 (dalle ore 18:00 alle 22:00) e domenica 28 maggio (dalle 10:00 alle 19:30), sempre all’interno di Giroland, l’ambito trofeo della Ryder Cup sarà esposto in bella mostra a Piazza del Popolo. Non solo; nello spazio dedicato alla Federgolf, ci si potrà cimentare attraverso un “putting green” per scoprire da vicino la magia di uno sport inclusivo e sempre più accessibile. Parteciperanno all’evento personaggi del mondo dello sport e delle istituzioni. Il 20 aprile è stata inaugurata presso la stazione della metropolitana Marconi l’opera che Roma Capitale ha dedicato alla Corsa Rosa, un murales la cui realizzazione è stata affidata a Giulio Gebbia, in arte Rosk. Da oggi fino al 18 giugno, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà la mostra “Il Giro. Una storia d’Italia”, cento immagini tratte in gran parte dall’Archivio Storico Riccardi. Curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, la mostra parte dalla prima edizione della Corsa Rosa (1909) e termina con un pannello vuoto, destinato ad accogliere l’immagine dell’ultimo eroico vincitore del Trofeo Senza Fine.

continua a leggere sul sito di riferimento