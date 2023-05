Giro d’Italia, Evenepoel ha il covid, addio al Giro

La nuova maglia rosa è il gallese Geraint Thomas

Roma, 15 mag. (askanews) – Colpo di scena al Giro d’Italia. La maglia rosa Remco Evenepoel, dopo aver vinto la crono che gli ha restituito il primato in classifica, nella tarda serata di domenica ha ricevuto la notizia della sua positività al Covid. Evenepoel torna così a casa e il Giro perde il suo principale favorito. Fuori anche il veterano Rigoberto Uran, sempre per il Covid. Il belga ha rilasciato una breve dichiarazione prima di lasciare la carovana. “Ho il cuore spezzato, e con questa tristezza devo annunciare che lascio il Giro dopo che un test antiCovid di routine della squadra ha dato sfortunatamente un risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale, e non vedevo l’ora di competere nelle prossime due settimane. Io non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che hanno fatto così tanti sacrifici pet il Giro. E sono orgoglioso di lasciare il Giro con due tappe vinte e quattro maglie rosa. Grazie mille” Il nuovo leader della classifica generale diventa così il gallese della Ineos Geraint Thomas, che in classifica ha 2″ di vantaggio su Primoz Roglic e 5″ sul compagno di squadra Tao Gheoghegan Hart. Sabato, sempre per il Covid, aveva dovuto abbandonare il Giro il nostro Filippo Ganna.

