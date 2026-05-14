giovedì, 14 Maggio , 26

Ucraina, Russia lancia massiccio attacco con droni e missili: colpite Kiev e altre città

(Adnkronos) - "In totale, dalla mezzanotte di ieri,...

Terremoto in Sicilia, scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 2.8

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 2.8 è...

Usa-Cina, Xi esorta a essere “partner più che avversari”. Trump: “Sei un grande leader”

(Adnkronos) - Donald Trump ha sicuramente apprezzato il...

Pordenone, incendio in abitazione: salvata un’anziana

(Adnkronos) - Dalle 4 di questa mattina, i...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGiro d'Italia, oggi sesta tappa: orario, percorso e dove vederla
giro-d’italia,-oggi-sesta-tappa:-orario,-percorso-e-dove-vederla
Giro d’Italia, oggi sesta tappa: orario, percorso e dove vederla
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giro d’Italia, oggi sesta tappa: orario, percorso e dove vederla

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Riparte il Giro d’Italia con la sesta tappa. Oggi, giovedì 14 maggio, si corre la Paestum-Napoli, di 142 chilometri. La frazione 6 della Corsa rosa presenta una sola difficoltà altimetrica, che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale: probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c’è il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa del Giro d’Italia 2026. 

La sesta tappa del Giro d’Italia presenta un percorso breve e pianeggiante. La prima parte scorrerà lungo la costa tirrenica fino a Salerno, dove si sale a Cava de’ Tirreni (unico Gpm di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Dopo Nola, gli ultimi 70 km sono cittadini in un susseguirsi di centri abitati quasi senza soluzione di continuità. Prima di entrare a Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate. Gli ultimi 3 km sono dritti lungo il porto. A 650 m dall’arrivo, una curva a sinistra immette nella leggera salita (4%) di via Acton su basolato. A 400 m dall’arrivo, altre due curve a destra conducono sul rettilineo finale su pavé largo 8 m. 

La partenza della sesta tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista oggi, giovedì 14 maggio, alle 12:20: l’arrivo è in programma intorno alle 17. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

 

Previous article
Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Next article
Xi a Trump: “Gestire bene dossier Taiwan o rischio scontro”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Russia lancia massiccio attacco con droni e missili: colpite Kiev e altre città

(Adnkronos) - "In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità". Lo denuncia...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto in Sicilia, scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 2.8

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato oggi giovedì 14 maggio alle 6.59 del mattino sulla costa nord orientale di Messina,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Cina, Xi esorta a essere “partner più che avversari”. Trump: “Sei un grande leader”

(Adnkronos) - Donald Trump ha sicuramente apprezzato il benvenuto in pompa magna fuori dalla Grande Sala del Popolo di Pechino, a pochi passi da...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pordenone, incendio in abitazione: salvata un’anziana

(Adnkronos) - Dalle 4 di questa mattina, i vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono impegnati a Maniagolibero, Pordenone, per l'incendio di un'abitazione....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.