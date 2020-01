Giroud-Inter, i motivi del sì: dal costo alla tattica, fino al segnale pro-Conte

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Olivier Giroud è il giocatore scelto dall’Inter per rinforzare l’attacco di Antonio Conte nell’immediato. Bisognerà attendere la cessione di Matteo Politano alla Roma, poi il club nerazzurro (che con il blitz londinese di Piero Ausilio ha provato ad accorciare i tempi) è pronto ad accelerare con il Chelsea per la chiusura dell’affare. L’attaccante francese ha raggiunto… continua a leggere sul sito di riferimento