Giroud, l’attaccante giusto per Conte: affidabilità e voglia di rilancio al servizio dell’Inter

L’Inter accelera per Olivier Giroud. Nel giorni scorsi, dopo l’incontro con gli intermediari Morabito, Materazzi, Antonini e Manuello nella sede nerazzurra, l’attaccante francese ha raggiunto una base d’intesa con il Biscione per un contratto di 2 anni e mezzo vincolati al passaggio a Milano in questa sessione di mercato e non per giugno, quanto si libererà a parametro zero. Manca ancora l’accordo con il Chelsea, che pretende tra gli 8 e i 10 milioni di euro per liberare subito l’attaccante,… continua a leggere sul sito di riferimento