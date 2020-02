Hirving Lozano in gita a Roma con la famiglia. Gli azzurri hanno ricevuto da Gattuso un giorno libero martedì (successivo alla vittoria contro la Sampdoria): il messicano ha deciso di visitare la Capitale e il monumento storico per eccellenza, il Colosseo. La moglie del Chucky ha pubblicato oggi una Instagram Story che mostra Hirving assieme al figlio, ma proprio martedì il suocero aveva pubblicato una foto a Roma. Oggi, inoltre, è giorno di allenamento per il Napoli: Lozano ha risposto presente alla seduta a Castel Volturno.

La famiglia Lozano al Colosseo

The post Gita a Roma per la famiglia Lozano: visita al Colosseo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento