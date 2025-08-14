giovedì, 14 Agosto , 25

gita-in-barca-finisce-in-tragedia,-12enne-annega-nel-lago-di-molveno
Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno

Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno

Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – È sceso in acqua da una barca noleggiata dalla famiglia. Il tempo di riportarla a riva e ritornare e del 12enne si erano perse le tracce. Tragedia oggi sul lago di Molveno dove un ragazzino è morto dopo essere stato inghiottito dalle acque del lago. La famiglia ha subito lanciato l’allarme, sul posto vigili del fuoco locali e i sommozzatori della centrale di Trento.  

Il 12enne, in acqua da circa un’ora e mezza, è stato recuperato privo di sensi a circa due metri dal fondale. Le condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, è morto poco dopo. 

