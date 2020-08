Giù da una rupe in 9 su un auto omologata per 6, strage nel Cuneese

AGI – Cinque morti e quattro feriti, due dei quali ricoverati in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in una strada di montagna nei pressi di Castelmagno, piccolo centro della Valle Grana, in provincia di Cuneo. Le vittime sono tutte giovanissime: il conducente della Land Rover Defender, Marco Appendino (24 anni); i fratelli Nicolò ed Elia Martini (17 e 11 anni); Camilla Bessone (16 anni) e Samuele Gribaudo (14 anni).

Secondo una prima ricostruzione fornita dai soccorritori, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto in prossimità di un tornante e la vettura è precipitata per oltre cento metri in una scarpata che conduce alla grange Tibert,

