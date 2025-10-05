domenica, 5 Ottobre , 25

Israele-Hamas, oggi al via i colloqui a Sharm El Sheikh. Trump ottimista: “Un paio di giorni” per l’accordo

(Adnkronos) - Al via oggi, lunedì 6 ottobre,...

Juventus-Milan 0-0, Pulisic sbaglia il rigore decisivo

(Adnkronos) - Juventus e Milan non vanno oltre...

Superluna 7 ottobre 2025, ecco quando si vedrà meglio

(Adnkronos) - Arriva la prima superluna del 2025....

Richard Gere a Che tempo che fa: “Trump strano ma furbo”

(Adnkronos) - Donald Trump è "strano ma furbo"....
giubilei:-“io-d’accordo-con-segre”.-albanese-lascia-in-onda:-“devo-andare”
Giubilei: “Io d’accordo con Segre”. Albanese lascia In Onda: “Devo andare”

(Adnkronos) – Francesca Albanese, relatrice speciale del’Onu per i Territori palestinesi occupati, si alza e abbandona lo studio di In Onda, su La7. Albanese, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne va mentre Francesco Giubilei – altro ospite in studio con il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini – fa riferimento alla posizione della senatrice Liliana Segre sull’uso del termine ‘genocidio’ per Gaza. 

 

 

“Io intanto vorrei citare una personalità che, quando si parla di questi temi, negli ultimi mesi viene poco citata. Io sono molto d’accordo con quello che dice la senatrice Segre sul tema del genocidio…”, dice Giubilei. Accanto a lui, Albanese si alza e lascia lo studio tra la sorpresa generale. “Devo andare, ho un altro appuntamento”, dice Albanese. “Molto democratica, una scena vergognosa. Se si cita la senatrice Segre, ci si alza…”, incalza Giubilei. “E’ legato al fatto che alle 21 avrebbe dovuto lasciarci, l’avremmo salutata dopo aver fatto finire il suo intervento”, interviene Telese. 

