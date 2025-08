Giubileo dei Giovani, Gualtieri: “Roma città che sa accogliere”

ROMA – “Si è concluso con successo il Giubileo dei Giovani: un evento straordinario che ha portato a Roma un milione di ragazze e ragazzi da tutto il mondo. Un raduno di grande forza simbolica e partecipazione che ha mostrato una volta di più la capacità della nostra città di accogliere”.

Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Anche questa volta – aggiunge – , si è trattato di una sfida organizzativa imponente, soprattutto in un periodo così intenso per la città. Ma la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente, grazie al lavoro di squadra tra tutte le istituzioni coinvolte. È stato uno sforzo straordinario che ha coinvolto oltre 20.000 persone che voglio ringraziare per la grande professionalità e dedizione: tutte le donne e gli uomini delle diverse Forze dell’ordine, i 3500 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, la Protezione Civile di Roma Capitale e nazionale, gli operatori Atac e Ama, Acea, ARES 118, Vigili del Fuoco, gli steward e tutti i volontari che ce l’hanno messa tutta per la buona riuscita di questo evento”.

“Siamo orgogliosi di come Roma ha saputo rispondere a questa sfida, all’altezza della sua storia e del suo ruolo internazionale”, conclude.

