Giubileo, Gualtieri: sta andando bene, cantieri procedono

“Criticità minori, le stiamo affrontando”

Roma, 14 feb. (askanews) – “È stata una riunione molto positiva, in cui si è innanzitutto registrata con grande soddisfazione la positiva riuscita dei primi appuntamenti giubilari, il funzionamento perfetto della macchina dell’accoglienza, della sicurezza e dell’assistenza e supporto ai pellegrini. Già più di un milione e mezzo di pellegrini hanno varcato la Porta Santa, il Giubileo delle Forze Armate è stato un grosso successo, e adesso ci prepariamo ai primi grandi eventi che arriveranno in primavera a partire naturalmente dal Giubileo degli adolescenti che sarà sicuramente un evento con una grandissima partecipazione, che sarà legato anche alla canonizzazione di Carlo Acutis”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della riunione a palazzo Chigi della cabina di regia sul Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

“In parallelo – ha aggiunto – abbiamo fatto una panoramica dell’andamento dei cantieri, che procedono bene. Adesso si aprirà una fase con tantissime inaugurazioni. Poi abbiamo affrontato le varie criticità per sbloccare procedure amministrative. La riunione di oggi ha mostrato plasticamente l’utilità del ‘Metodo Giubileo’ perché tante questioni richiederebbero mesi di rimpallo, di pareri tra uffici, invece con la cabina di regia si riesce a risparmiare tempo e arrivare a decisioni molto rapidamente”.

Parlando delle criticità, Gualtieri ha spiegato che si tratta di “questioni abbastanza minori. C’è stato un ritrovamento di una cisterna romana nel piccolo pezzo centrale di Piazza dei Cinquecento, e quindi con la Sovrintendenza lavoreremo per trovare la soluzione migliore per valorizzare questo ritrovamento, senza intralciare il cantiere. Piccole cose riguardano un parere che è necessario per attivare la ztl nel weekend a via Appia Antica. Insomma parliamo di cose non centrali ma che tuttavia ciascuna delle quali è stata affrontata per poter poi proseguire”.

“Questo metodo di coordinamento – ha poi ribadito il sindaco di Roma – è sempre molto efficace, con il sottosegretario Mantovano che gestisce molto bene questo tipo di riunioni”. Quella odierna, ha sottolineato, “è stata prevalentemente incentrata sull’accoglienza, e quindi sul primo bilancio di questi primi eventi, soprattutto dal punto di vista del funzionamento della macchina, quindi misure sicurezza, la fluidità, l’accesso alla Basilica di San Pietro”.