Giubileo, il Papa ai detenuti: non perdete la speranza

“Ho voluto la secondo Porta Santa in un carcere”

Milano, 26 dic. (askanews) – “Ho voluto che la seconda Porta Santa fosse qui, in un carcere. Ho voluto che tutti noi avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore per capire che la speranza non delude, non delude mai”. Lo ha detto Papa Francesco prima di aprire nel carcere romano di Rebibbia la seconda Porta Santa del Giubileo 2025.

Ad accogliere il pontefice nel penitenziario romano c’erano, tra gli altri, anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il capo dimissionario del Dap Giovanni Russo. L’omelia sarà pronunciata dall’altare della cappella del carcere.

“Non bisogna perdere la sperenza. La speranza non delude mai”. Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio dell’omelia pronunciata davanti ai detenuti del carcere romano di Rebibbia dopo l’apertura della seconda Porta Santa del Giubileo. Per il Santo Padre, “la sperenza è come un’ancora” e perciò “bisogna tenere in mano la corda che la regge” anche se ” corda è difficile, ci fa male alle mani”.

E poi “spalancate le porte del cuore. Ognuno sa come farlo, ognuno sa dove quando la porta è chiusa o semichiusa, ognuno lo sa. Spalancate le porte del cuore. Oggi abbiamo spalancato questa. E questo è un segnale, è la porta del nostro cuore”.