Giubileo, l’apertura della Porta Santa a San Giovanni in Laterano

Lunga fila di fedeli per varcarla

Roma, 29 dic. (askanews) -Le immagini dell’apertura della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Dopo la Porta Santa di San Pietro, il 24 dicembre e quella – straordinaria – nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre, è toccato a quella della cosiddetta cattedrale di Roma; ad aprirla è stato il cardinale Baldassare Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma.L’apertura è avvenuta nella domenica in cui si celebra la Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, inaugurando così il Giubileo in tutte le diocesi del mondo.Quella della Basilica di San Giovanni in Laterano è una Porta Santa importantissima per la cristianità. Si ritiene infatti che sia la seconda indicazione, nella storia del Giubileo, di una porta santa giubilare. Dopo la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila nel 1294, nel 1423 anche una soglia in San Giovanni in Laterano viene infatti dichiarata Porta Santa.Una lunga fila di fedeli si è formata al termine della solenne celebrazione. I pellegrini e i fedeli si sono messi in coda per varcare la porta Santa che, nel Giubileo ordinario, rappresenta il passaggio per lucrare l’indulgenza plenaria. Secondo i dati forniti dalla Diocesi, oltre tremila persone hanno preso parte alla celebrazione e, successivamente, hanno passato la Porta.