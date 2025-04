giubileo,-mons.-spreafico:-lavorare-insieme-per-bene-territorio

“Importante senso sociale del Giubileo”

Roma, 12 apr. – “Fare squadra, sinergia, dovrebbe essere il nostro modo divivere, siamo in un mondo in cui spesso si afferma se stessi, la sinergia è sempre tanto difficile invece. Basta vedere cosa sta succedendo nel mondo in questo momento. Però credo che questoinizio di incontri sia molto importante perchè ci aiuta a capire che se noi lavoriamo insieme e pensiamo insieme al benessere diun territorio riusciamo a fare qualcosa di bene altrimenti andando ognuno per conto suo affermando solo la propria identitàmagari contro gli altri o a dispetto degli altri purtroppo il territorio non cresce e i suoi abitanti nel subiscono le conseguenze negative. Importante poi che il senso del Giubileo rifluisca in senso sociale”.Lo ha evidenziato Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino, Anagni, Alatri, intervenendo alla Camera diCommercio di Frosinone alla conferenza “Giubileo 2025: Un’opportunità di collaborazione tra istituzioni, imprese e organizzazioni sociali” promossa dalla Camera di Commercio diFrosinone Latina.