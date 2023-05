Giubileo, ok interventi per sottovia in piazza Pia a Roma

Assessora Rinaldi: ampia zona pedonale

Roma, 14 mag. (askanews) – Venerdì mattina la Giunta regionale ha approvato la delibera, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, che dispone il progetto alla realizzazione del sottovia di Piazza Pia, nel Municipio I di Roma Capitale, per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

“Si tratta di un’opera che consentirà di realizzare un’ampia zona pedonale tra via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo, convogliando il traffico veicolare in un nuovo sottovia che si raccorda all’esistente sottopasso di lungotevere in Sassia”, illustra Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, che sottolinea: “La Regione Lazio è pronta a dare il proprio contributo e conferma la propria collaborazione con le altre istituzioni, affinché Roma sia pronta per il Giubileo che rappresenta un appuntamento indispensabile per il rilancio non solo della Capitale, ma anche delle altre province in linea con le linee programmatiche del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca”.

