Giubileo, Papa apre Porta Santa: al via l’Anno Santo della speranza

(Adnkronos) – Il Papa ha aperto e varcato la Porta Santa. Comincia, così, il Giubileo dedicato alla speranza. Dopo di lui varcheranno la porta i concelebranti e una cinquantina di fedeli in rappresentanza del mondo. Alla cerimonia ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni seduta accanto al ‘ministro degli Esteri’ vaticano Paul Richard Gallagher.

Le immagini, trasmesse in tutto il mondo, compongono una sequenza che verrà impressa nella storia. Sono i momenti in cui Papa Francesco si è avvicinato alla Porta Santa in sedia a rotelle, aprendo la Porta in silenzio e pregando. Suonano le campane della Basilica di San Pietro. Dopo Francesco, attraversano la Porta Santa i cardinali, i vescovi e alcuni rappresentanti del popolo di Dio provenienti dai cinque Continenti. In questo Giubileo della Speranza, il passaggio del popolo di Dio attraverso la soglia della Porta Santa lancia un messaggio di pace e rinnovamento per tutta l’umanità.

Il Pontefice ora celebrerà la messa della vigilia di Natale. In Basilica previste settemila persone. Migliaia di fedeli seguiranno la celebrazione in Basilica dai maxi-schermi di piazza San Pietro. In piazza San Pietro pellegrini e turisti puntano i telefonini sui maxi schermi per immortalare l’apertura della Porta Santa. Ma c’è anche chi segue la diretta dell’evento sul cellulare.

Nel primo pomeriggio, sui social, in un messaggio dedicato all’Anno Santo, ha ricordato che la “Porta Santa che si apre, nella notte di #Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo”.

La Porta Santa della Basilica di San Pietro sarà attraversata da fedeli di 54 Paesi dai cinque continenti dopo il Papa. Ci saranno fedeli anche da Cina e dall’Iran. Nella Basilica di San Pietro sono arrivate delegazioni da tutto il mondo.

Tanti pellegrini in piazza San Pietro. “L’emozione è grande per un evento unico. Sono venuta apposta per l’apertura della Porta Santa nella speranza di varcarla. L’unica paura è non riuscire a entrare in piazza San Pietro,”, racconta Gaia, turista che per il Giubileo è venuta da Pisa.

‘’Sono una pellegrina romana” racconta un’altra fedele dal quartiere Centocelle nella Capitale. “Sono uscita alle 16 – racconta – ho parcheggiato a Trionfale e poi fino a qui a piedi. Non me la voglio perdere”. Non solo da Roma. Arrivano dalla Francia, dall’Iraq, e un gruppo di una ventina di persone, con berretto di Babbo Natale per non perdersi, dal Venezuela.

“Fa molto freddo ma credo che rimarrò fino alla fine. Chissà quando mi ricapita” racconta in piazza San Pietro Kenzie, studentessa originaria di Minneapolis, negli Stati Uniti, in vacanza a Roma per Natale. “Non sono una molto religiosa e avrei voluto fare qualche altro regalo, ma credo – prosegue – che ormai sia troppo tardi, ci ho messo troppo a superare i controlli di sicurezza”. Per quanto riguarda proprio la sicurezza “qualche paura la ho, soprattutto dopo quanto accaduto in Germania: stavo per rinunciare a passare qui, ma ora mi sento abbastanza al sicuro”.

Vedere il Papa sulla sedia a rotelle mi dispiace tanto, sta bene?” si chiede Kelly, originaria di Guam ma che da anni vive in Colorado, in vacanza con la sua famiglia a Roma. “È la prima volta che veniamo in Italia – racconta – e non volevamo perderci la possibilità di vedere il Vaticano. L’unico neo, sono stati i controlli, molto lunghi: prima abbiamo dovuto lasciare le nostre borracce (a via della Conciliazione, al primo varco, ndr.) e, poi, un’altra fila per entrare nella piazza. Ma – conclude – ne è valsa la pena”.

“Non sono cattolica, ma capisco l’importanza dell’evento: ho prolungato la mia vacanza per rimanere e assistere al Giubileo. L’atmosfera è unica” dice Lao Zhen, cinese di Chengdu. Come lei, tanti hanno un cappello rosso da Babbo Natale in testa, per coprirsi dal freddo e per farsi riconoscere. “Peccato che la porta sia coperta da una tenda e non si possa vedere con i nostri occhi Papa Francesco”, racconta.

Due le novità di quest’anno. Una webcam installata sulla Porta Santa di San Pietro permetterà a chi non potrà viaggiare di attraversarla quantomeno virtualmente. La seconda sarà che il 26 dicembre Bergoglio ne aprirà simbolicamente una per tutte nel carcere di Rebibbia. Si tratta di una prima volta nella storia degli Anni Santi. Il 29 dicembre il Vicario di Roma, cardinal Baldo Reina, su mandato del Papa, provvederà ad aprire la Porta Santa a San Giovanni in Laterano. Il 1 gennaio 2025 sarà aperta la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il 5 gennaio toccherà a quella di San Paolo fuori le Mura.