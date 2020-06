Giudice Sportivo, le decisioni: mini stangata per Vlahovic, un turno a Inzaghi

Ieri tre partite in campo: Brescia-Genoa 2-2, Cagliari-Torino 4-2 e Lazio-Fiorentina 2-1. Sono arrivate poco fa anche le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di ieri. Confermata la squalifica al leccesse Fabio Lucioni per la gara contro la Juve, mentre sono stati comminati 2 turni di squalifica a Dusan Vlahovic della Fiorentina per la gomitata contro Patric. Un turno anche al tecnico della Lazio Simone Inzaghi e al ds del Cagliari Marcello Carli. Atalanta BC v SS Lazio – Serie A… continua a leggere sul sito di riferimento