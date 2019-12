Giudice Sportivo, non solo Bentancur: tutte le decisioni dopo la 17ª giornata di Serie A

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il diciassettesimo turno di Serie A, già detto della pesante squalifica di tre giornate nei confronti di Bentancur, della ​Juventus, si rendono note le altre sanzioni nei confronti dei giocatori impegnati in campionato nell’ultimo fine settimana. I giocatori squalificati per un turno sono Fabio Pisacane del ​Cagliari e Gleison Bremer del ​Torino, per espulsione, e Ansaldi, Calderoni e Gagliolo poiché precedentemente in diffida e ammoniti…. continua a leggere sul sito di riferimento