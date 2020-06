Giudice Sportivo Serie A: le decisioni dopo la 29ª giornata di campionato

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle ultime partite della 29a giornata del campionato di Serie A, quali Milan-Roma, Napoli-Spal, Udinese-Atalanta, Sassuolo-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna e Parma-Inter. Sono sette i calciatori squalificati per un turno. A partire da Juraj Kucka, al quale è stata comminata una multa di 10mila euro per aver “assunto, in modo concitato, un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbi­tro”. Oltre al centrocampista del Parma, sono… continua a leggere sul sito di riferimento