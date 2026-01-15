giovedì, 15 Gennaio , 26
Giuli a Gibellina: dovè c’è il pericolo, cresce quello che ci salva

Redazione-web
Il ministro all’apertura della Capitale italiana dell’arte contemporanea

Gibellina, 15 gen. (askanews) – “Il Cretto di Burri è l’espressione più potente non solo del fatto che Gibellina ha preso coscienza di sé, ma anche che attraverso l’arte ha mostrato, come diceva Holderlin, che là dove è il pericolo, cresce quello che salva. E cosa salva? La cultura”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenendo alla presentazione di Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026.

