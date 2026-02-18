Giuli a Napoli: prossimo Sannazaro bello come prima, lo Stato è forte

mercoledì, 18 Febbraio , 26
giuli-a-napoli:-prossimo-sannazaro-bello-come-prima,-lo-stato-e-forte
Video NewsGiuli a Napoli: prossimo Sannazaro bello come prima, lo Stato è forte
Redazione-web
Di Redazione-web

“Grande partecipazione” di “forze vive Repubblica culturale italiana”

Napoli, 18 feb. (askanews) – “Il prossimo Sannazaro me lo immagino bello come quello che c’è sempre stato dal suo atto di fondazione. Me lo immagino meraviglioso come quello della fine degli Anni Sessanta, quando è stato rigenerato dalle forze vive di questa cultura napoletana, nazionale e italiana. Me lo immagino nella forma di una struttura che comprenda tutti e quando dico tutti intendo dire proprietari, gestori e lo Stato nelle sue varie raffigurazioni”: così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine di una riunione in prefettura a Napoli sul Sannazaro, il giorno dopo l’incendio che ha distrutto il teatro.”Me lo immagino come il frutto di un grande sforzo corale e ho già riscontrato un grande amore e una grande partecipazione da parte di intellettuali e artisti, quelli che abbiamo chiamato le forze vive della Repubblica culturale italiana, affinché nulla vada disperso della memoria storica e tutto ciò che si può fare per recuperare materiali e testimonianze venga messo immediatamente a valore. Ogni sottoscrizione, ogni contributo è ovviamente ben accetto. Lo Stato è forte è sa che può sostenere, dagli enti locali a Roma, tutta la procedura”, ha aggiunto.

