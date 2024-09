Giuli: “Sangiuliano va ringraziato, di Boccia al G7 non si è parlato. Venezi? Spero di non perderla”

NAPOLI – “Il primo ringraziamento va all’ex ministro Gennaro Sangiuliano, che ha concepito, ideato e voluto le premesse di questo G7 di successo”. Lo ha detto, parlando in conferenza stampa nel Palazzo Reale di Napoli, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, al termine dei lavori del G7. “Non abbiamo parlato di gossip, Sangiuliano è stato applaudito, anche da molte delegazioni straniere” A

A una domanda dei giornalisti sul caso che ha riguardato l’ex ministro della Cultura e Maria Rosaria Boccia, Giuli ha risposto: “Non abbiamo parlato di gossip, Sangiuliano è stato applaudito, anche da molte delegazioni straniere”.

Su Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra accusata da Boccia di essere stata “nominata Consigliere del ministro per la musica con un compenso di 30 mila euro“, nonostante “ad oggi non risulta nessuna consulenza agli atti”, il ministro Giuli ha risposto. “Spero non di perderla. Una risorsa come quella, reclamata in giro per il mondo, va trattenuta. Una figura così importante bisogna cercare di non perderla”.

In conferenza stampa nel Palazzo Reale di Napoli, Giuli ha aggiunto: “Possiamo ragionevolmente parlare di un successo. Un autentico successo dell’iniziativa italiana, che dopo sette anni ha riunito i ministri della Cultura e i responsabili delle politiche culturali degli Stati del G7. L’Italia, lo sappiamo, è leader mondiale in campo culturale e per i siti iscritti nel patrimonio mondiale Unesco”. “Abbiamo mostrato ai nostri partner – ha detto – un senso di responsabilità nella promozione di una cooperazione internazionale in campo culturale allargata”.

