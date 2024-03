Giulia Cecchettin, papà Gino: “Libro su mia figlia per elaborare il lutto”

(Adnkronos) – Gino Cecchettin, papà di Giulia, uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre scorso, presenta a ‘Che tempo che fa’, il libro dedicato alla figlia ‘Cara Giulia’. “Il libro fa parte di un progetto più ampio, la realizzazione di una fondazione a sostegno di associazioni che già operano sul territorio” dice. “L’ho scritto per diversi motivi, perché ogni cosa che faccio cerco di capire cosa avrebbe fatto lei. Iniziando a mettere nero su bianco le mie sensazioni, ho capito che quello modo migliore per elaborare il lutto, per far pace con quello che è successo e lasciare qualcosa di utile per gli altri”. “Con i genitori (di Filippo Turetta) ci siamo sentiti per messaggi un paio di volte, l’ultima per Natale e rinnovo a loro tutto il mio sostegno, stanno vivendo ancora adesso un dramma”. Nel libro, spiega, “non cito il nome (di Turetta) perché ho deciso fin da subito di concentrarmi su Giulia”.