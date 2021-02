Giulia De Lellis conduttrice per Real Time: sarà lei il volto di Love Island?

Giulia De Lellis pare essere più richiesta che mai. L’ultima news che la riguarda, dopo il film con Fabio Volo, la vede conduttrice di un reality in onda su Real Time ed intitolato Love Island? Sarà dunque lei al timone della nuova trasmissione? Le voci che circolano in rete, dopo la soffiata di Dagospia sono queste. Cerchiamo di conoscere meglio il programma e capirci qualcosa di più.

Giulia De Lellis a Love Island: un reality per coppie

La notizia del giorno riguarda Giulia De Lellis. L’influencer, ex protagonista di Uomini e Donne e del GF VIP, dopo il successo di Giortì, in coppia con Gemma Galgani su sito Witty Tv, approderà presto al cinema insieme a Fabio Volo, ma anche su Real Time.

Sul lungometraggio sappiamo già diverse cose. La De Lellis interpreterà sé stessa per raccontare la vita delle giovani imprenditrici digitali, anzi influencer, che hanno tanto successo sui social e stimolano, nelle ragazzine, la voglia di emularle.

Sul programma di Real Time, invece, cosa sappiamo? Ebbene, sottolineano che Giulia De Lellis sarebbe il pole position per agguantare la conduzione, potremmo iniziare ad annunciare che si tratterà di un reality molto particolare.

Love Island, programma prodotto da Fremantle, vedrà un gruppo di ragazzi, tutti single e in cerca d’amore, giocare insieme dopo essere entrati in completo isolamento in una villa lussuosa. Gioco dopo gioco, sfida dopo sfida il gruppo si frantumerà in tante piccole coppie. Proprio così. Lontano da amici e parenti, isolati dal resto del mondo, i concorrenti saranno invogliati a stringere alleanze, anche sentimentali, fra di loro. Alla fine solo una coppia potrà vincere il grosso montepremi messo in palio. Chi rimarrà single, invece, verrà eliminato.

Ce la vedete Giulia De Lellis alla conduzione di un programma così? Sono in molti a dire di sì. In fin dei conti lei ha trovato l’amore all’interno di un programma. Uomini e Donne sembra essere molto diverso da Love Island, ma si basa più o meno sullo stesso principio. Quale? Quello che porta due single in cerca d’amore a trovare la propria anima gemella. Sarebbe dunque una bella prova per la De Lellis condurre un reality di questo tipo.

Love Island: i casting

Sono ancora aperti i cast per Love Island. Sul sito di Real Time si legge, infatti:

“Sei single e alla ricerca del vero amore? Contattaci subito all’indirizzo loveisland@fremantle.com per partecipare a Love Island, il popolare reality show che dall’Inghilterra è diventato un fenomeno televisivo (fino a ottenere ben 18 adattamenti internazionali) e che sarà trasmesso in esclusiva su discovery+“.

Fra i requisiti richiesti vi è quello di essere single e soprattutto quello di essere disposti a mettersi in gioco nel trovare l’amore. Per tutti i concorrenti però non sarà affatto facile raggiungere il montepremi finale. Creare, all’interno di un reality, una coppia in grado di durare nel tempo, sarà una vera impresa.

Fra semplici flirt, gelosie e magari qualche tradimento sarà una bella impresa tenersi stretta la propria metà ed arrivare a vincere il gioco entrano nei cuori dei telespettatori.

