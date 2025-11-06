giovedì, 6 Novembre , 25
Giulia De Lellis: "La nuova vita in 3 è meravigliosa, ma faticosa"
Giulia De Lellis sta vivendo le prime settimane da mamma insieme alla piccola Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe. L’influencer, che ha partorito a Roma, è tornata ora a Milano e ha condiviso con i suoi follower le emozioni di questo nuovo capitolo della sua vita. 

In un video pubblicato su Instagram, De Lellis ha raccontato come sta affrontando questo nuovo periodo tra maternità e impegni professionali: “Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo iniziato questa nuova vita in tre, che è molto faticosa ma ovviamente meravigliosa”, ha spiegato. 

“È intenso – ha continuato De Lellis -. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma non lo è: prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo affrontate con consapevolezza, è meraviglioso”. 

L’influencer aveva raccontato di aver avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno comune nel post partum: “Sono rimasta a letto una settimana con 39 di febbre”, aveva detto. 

 

