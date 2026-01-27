martedì, 27 Gennaio , 26
Giulia De Lellis, la vita da neo mamma: “Mi sento in colpa quando devo allontanarmi”

Giulia De Lellis versione mamma. L’influencer, diventata da poco madre della piccola Priscilla, è tornata sui social dopo una visita ginecologica per condividere un messaggio di prevenzione e un momento che l’ha particolarmente segnata.  

“Voglio ricordarvi di fare prevenzione sempre”, ha esordito sui social mandando un messaggio alle mamme. Nel corso del racconto, De Lellis ha parlato di alcune difficoltà quotidiane legate alla maternità: “Se ho del make-up in faccia non riesco a toccare mia figlia. Devo sbloccare questa cosa qua ma volevo dirvi una cosa che mi ha detto il mio ginecologo – ha detto De Lellis -. Oggi mi ha detto una cosa bellissima mentre gli stavo confidando un problema che probabilmente non ho solo io, ma tantissime mamme”. 

De Lellis ha parlato del senso di colpa quando il lavoro la costringe a stare lontana: “So che è una fase passeggera e ovvia, soprattutto all’inizio e con il primo figlio. Lo so ma per ora soffro da morire e questa cosa qua, per quanto se ne dica, mi fa stare male da morire”, ha ammesso.  

Fondamentali, tuttavia, le parole del medico: “Mi ha detto che non è importante la quantità di tempo che si passa con i figli, ma la qualità. Questa frase mi ha fatto emozionare, mi stavo mettendo a piangere”, ha confidato l’influencer.  

