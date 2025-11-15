giulia-de-lellis,-l’allattamento-post-gravidanza:-“sono-stata-sfigata”

sabato, 15 Novembre , 25

Redazione-web

Giulia De Lellis ha raccontato sui social com’è andato l’allattamento post gravidanza. L’influencer diventata da poco mamma della piccola Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe, ha confidato di essere stata “sfortunata” e di aver allattato la sua bambina per poche settimane. 

“Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento. Ho avuto una mastite devastante, purtroppo il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese, tra una cosa e l’altra”, ha spiegato De Lellis. L’influencer infatti aveva raccontato di aver avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno comune nel post partum: “Sono rimasta a letto una settimana con 39 di febbre”. 

Un argomento delicato, quello dell’allattamento, che le sta molto a cuore: “L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato”.  

