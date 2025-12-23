martedì, 23 Dicembre , 25

Giulia De Lellis, niente foto social della figlia Priscilla: “Ecco perché”

Giulia De Lellis, niente foto social della figlia Priscilla: “Ecco perché”

Giulia De Lellis, niente foto social della figlia Priscilla: "Ecco perché"
Giulia De Lellis si unisce alle neo mamme influencer che scelgono di tutelare la privacy dei propri figli e di non pubblicare le foto sui social network. Attraverso una serie di storie Instagram, l’influencer ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa, e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così”. Una posizione che si allinea a quella di Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare Augusto, che più volte ha ribadito la volontà di non esporre il figlio sui social.  

De Lellis ha poi condiviso alcuni dettagli legati al parto, che è stato un cesareo programmato, ma che per una serie di motivi, è stato anticipato. “È andato tutto bene, però è una cosa troppo personale e soggettiva”, ha precisato. Poi, una riflessione sulla gravidanza: “Il pancione non mi manca affatto, lo stato gravidico è un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole”. A gran sorpresa, De Lellis ha rivelato che la piccola Priscilla, nata dall’amore con Tony Effe, somiglia proprio al papà: “Abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi”.  

