Giulia De Lellis spiega perché è finita l’amicizia con Chiara Ferragni

ROMA – Amicizia ormai finita per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. A confermarlo è la stessa ex gieffina in un’intervista a Fanpage.

“Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva ‘Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato’, spiega la De Lellis.

L’influencer, poi, svela di aver contattato l’imprenditrice: “Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla“.

CHIARA FERRAGNI E I VIDEO SU TIKTOK

Chiara, intanto, continua a comunicare con i suoi fan pubblicando tanti video di TikTok. Nell’ultimo ‘pov’ – “Quello che mi dicono quotidianamente le mie amiche” – si sente la frase: “Devi aver fatto arrabbiare qualcuno nell’altra vita, altrimenti non si spiegano tutte le sfortune che ti capitano in questo momento”.

