I primi hanno lasciato un lavoro sicuro per aprire un bar a Romagnese, gli altri due sono tornati dal Cile. La rinascita delle comunità montane grazie gli incentivi per chi si trasferisce. “Qui è come una famiglia allargata, e un altro lockdown fa meno paura»

L’articolo Giulia e Simone, Angela ed Emiliano: cambio vita e vado a stare in Oltrepò proviene da Notiziedi.

