giulia-fiorenza:-formare-professionisti-alla-vendita-sui-social

Da Booster Academy strategie vincenti per Instagram

Roma, 12 giu. (askanews) – Oltre 1000 professionisti aiutati a creare una strategia di vendita su Instagram e far crescere i loro fatturati, oltre 1,5 milioni di euro generati solo nel 2023, un team di oltre 25 persone che collaborano al successo dell’azienda. Questi sono i numeri della Booster Academy fondata da Giulia Fiorenza, ad oggi l’esperta numero uno di vendita su Instagram.Grazie al suo Metodo Booster, e al suo percorso di coaching avanzato, ha condiviso con migliaia di professionisti in ogni settore strategie che hanno rivoluzionato il loro modo di fare business online. Il suo è un approccio molto chiaro: strategie personalizzate e risultati tangibili. Un modus operandi che le ha permesso di scalare in pochissimo tempo il mercato digitale diventando una delle figure di riferimento sulla vendita su Instagram in Italia.