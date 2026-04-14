martedì, 14 Aprile , 26

Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Un allarme sulle possibili carenze di...

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì...

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano...

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGiulia Michelini a Belve, chi è l'attrice ospite di Fagnani
giulia-michelini-a-belve,-chi-e-l’attrice-ospite-di-fagnani
Giulia Michelini a Belve, chi è l’attrice ospite di Fagnani
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giulia Michelini a Belve, chi è l’attrice ospite di Fagnani

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Tra gli ospiti di questa sera, martedì 14 aprile, a Belve ci sarà anche Giulia Michelini. L’attrice, celebre per il suo ruolo di ‘Rosy Abate’ nella sera ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi’, si racconterà rispondendo alle domande pungenti di Francesca Fagnani, simbolo del format del talk di Rai2. 

 

Giulia Michelini prima di approdare sul piccolo schermo comincia la sua carriera come ginnasta. Proprio nel corso di un suo allenamento viene notata da da un produttore cinematografico che la spinge a entrare nel mondo televisivo. 

Debutta nel 2002 con ‘Distretto di Polizia’ dove interpreta il personaggio di Sabrina, sorella di Giulia, interpretata da Claudia Pandolfi. Poi veste i panni di Lucia Borsellino nella miniserie di Canale 5 ‘Paolo Borsellino’. E successivamente ottiene il ruolo di Francesca De Biase nella serie ‘TV R.I.S. Delitti imperfetti’.  

Il 2009 segna un anno importante nella sua carriera. Michelini diventa infatti una dei protagonisti di ‘Squadra antimafia – Palermo oggi’, nei panni della ‘cattiva’ Rosy Abate. Il suo personaggio viene così apprezzato tanto da decidere di produrre lo spin-off ‘Rosy Abate – La serie’. Parallelamente, l’attrice ha avuto anche ruoli in progetti per il grande schermo. Film di successo e diretti da grandi registi: da ‘Ricordati di me’ a ‘Immaturi’. 

 

Giulia Michelini è diventata mamma di Giulio Cosimo quando aveva 19 anni, il figlio è nato dalla precedente relazione con Giorgio Cerasuolo. Sul set del film ‘Ricordati di me’ l’attrice ha conosciuto il collega Andrea Napoleoni, con il quale ha avuto una relazione fino al 2008. Successivamente ha frequentato l’attore Giorgio Pasotti. Oggi dovrebbe essere single. 

A Belve ha parlato del suo ruolo di mamma. “Lei va per interrompere la gravidanza, poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?”, le ha chiesto la Fagnani. L’attrice emozionata ha replicato: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”. 

Previous article
Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli
Next article
Francesco Chiofalo chi è, l’ex volto di ‘Temptation Island’ ospite a Belve

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Un allarme sulle possibili carenze di farmaci in Ue, per gli effetti della guerra tra Iran e Usa e i problemi con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano al Dipartimento di Stato, questo martedì nella capitale americana, sono terminati. Vi sarebbe un cauto ottimismo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un ictus sul...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.