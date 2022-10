Giulia Salemi alle donne iraniane: “La vostra battaglia è la nostra, continuate a non tacere”

BOLOGNA – “La vostra richiesta di libertà è anche la nostra. Continuate a rifiutarvi di tacere, non fermatevi. Noi siamo con voi, vi voglio tanto bene”. Questo il messaggio dell’influencer italio-persiana Giulia Salemi per le donne iraniane a sostegno della ‘rivolta’, scatenatasi dopo la morte di Mahsa Amini arrestata perchè non indossava correttamente il velo, contro il regime iraniano e contro le imposizioni nei confronti delle donne,

Il monologo dell’influencer, pronunciato in lingua Farsi, è andato in onda ieri sera durante la puntata de ‘Le Iene’: Giulia Salemi, la cui mamma è iraniana, ha raccontato le sue origini, spiegando di aver frequentato le scuole a Teheran per tre mesi e di ricordare che la mamma la portasse al luna park con i cugini. Sua madre, ha raccontato, “nel 1978 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire” e quando ha parlato della battaglia per la libertà ha esortato le ragazze iraniane a reclamare “la stessa liberà che ad altre prima di voi, come mia madre, è stata negata”.

E ancora: “È inconcepibile, deprimente, offensivo che voi donne, che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana, e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire la pretesa di un regime che vuole decidere cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato in voi”. Concludendo, prima che la commozione avesse il sopravvento e le facesse tremare la voce e salire le lacrime agli occhi, Giulia Salemi ha mandato alle donne iraniane “un grande abbraccio” da parte di tutte le donne italiane, che, aveva ricordato poco prima, in questi giorni si sono tagliate i capelli e hanno mandato le ciocche all’ambasciata iraniana a Roma per dire, a chi governa, che “noi stiamo dalla vostra parte”.

