Giulia Salemi contro le 5 sfere a Live Non è la D’Urso: tutti contro di lei | Video Mediaset

Giulia Salemi contro le 5 sfere di Live Non è la D’Urso.

Tutte contro la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che si è confrontata con Simona Izzo, Vladimir Luxuria e Caterina Collovati.

La Luxuria precisa: “ogni reality trovi un fidanzato. Non pensi di non aver capito la filosofia di Pierpaolo che è quella del chiodo schiaccia chiodo?“. A difenderla c’è solo Arianna David: “hai fatto un percorso bellissimo, ti sei innamorata. Ti ho difeso leggendo cose che su questa ragazza che potrebbe essere figlia di tutti noi“.

Il peggio arriva con Caterina Collovati che rivela un particolare legato anche al marito Fulvio: “mi aveva infastidito il tuo atteggiamento che hai avuto con mio marito quando hai condotto un programma di calcio, gli mandavi dei messaggini con ‘tesoro, amore’, non ti avvicinare agli uomini sposati, è una cosa indegna, non lo fare mai più. Importuni gli uomini sposati, capisco quello che ha detto Elisabetta Gregoraci“. La Salemi si difende: “chiamo amore chiunque, anche il mio comodino. Non sono una mangiatrice di uomini“.

Ecco i video Mediaset .

