Giuliana Danzè e Armonium in sfida diretta a All together now 2. Nella semifinale di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2019, a passare il turno è stata l’ex cantante a Ti lascio una canzone dopo essersi esibita con “Amami”. Il gruppo musicale, invece, è tornato a casa dopo l’esibizione sulle note di “”Ain’t no mountain high enough”. I video da Mediaset Play.

