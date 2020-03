L’attrice replica duramente su Fb al primo cittadino casertano che l’aveva accusata di irresponsabilità per aver portato un suo spettacolo in città: “Erano giorni in cui non si aveva alcuna consapevolezza del rischio, né sapevo d’essere positiva»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Giuliana De Sio: “Caro sindaco, sono guarita» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento