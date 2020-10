Fulvio Giuliani, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito a quanto accaduto in occasione di Juventus-Napoli. Di seguito le sue parole.

Giuliani: “E’ facile dare la colpa a De Laurentiis”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

La colpa – Ora tutti concordano sul fatto che il regolamento non garantisca il campionato: non regge. Il problema è che si è scelto, per giorni, davanti a questo dato di fatto di dire che era colpa del Napoli e di De Laurentiis. Lui è il perfetto obiettivo, perché lui fa di tutto per mettersi al centro delle polemiche.

Playoff e playout o bolla NBA – La bolla in quello stile non è praticabile in Italia, non sta in piedi. Il calcio non vuole i playoff, perché ama ripetere sé stesso. Figuriamoci se i soggetti che non sono riusciti a gestire il rinvio di una partita riescano a gestire questa novità. A me i playoff piacciono ma vista la forza della tradizione nel nostro Paese non mi aspetto miracoli.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Giuliani: “Facile dare la colpa a De Laurentiis! Il protocollo va cambiato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento