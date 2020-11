Giuliani show: rinnova le accuse di brogli ma mancano nuovi elementi

AGI – Era stata annunciata come la presentazione del “cammino verso la vittoria”, ovvero delle nuove iniziative legali tese a dimostrare i brogli elettorali che avrebbero assegnato la vittoria a Joe Biden. L’ultima conferenza stampa della squadra di avvocati di Donald Trump ha rilanciato le accuse ai democratici, alzando anche i toni ed evocando cospirazioni, ma senza portare elementi di rilievo a sostegno dei ricorsi del presidente uscente.

Rudolph Giuliani, capo del team legale del magnate, ha snocciolato il contenuto di dichiarazioni giurate, in larga parte già citate in precedenza, che dimostrerebbero le frodi attuate dai democratici per “rubare le elezioni” a Trump.

